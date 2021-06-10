Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar

Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da gece saatlerinde faaliyetine devam ettiği belirlenen bir eğlence mekanında korona virüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimlerde içeride bulunan, sahnenin altına ve tuvalete saklanan toplam 27 kişiye işlem yapıldı.

Konya'da gece saatlerinde faaliyetine devam ettiği belirlenen bir eğlence mekanında korona virüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimlerde içeride bulunan, sahnenin altına ve tuvalete saklanan toplam 27 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanının faaliyette olduğunun fark edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından iş yeri önünde bir müddet beklendi. İş yerine girenlerin olduğu görülmesi üzerine Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Meram Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanında denetim yapıldı. İş yerinde yapılan kontrolde, müşterilerin masada oturduğu ve pandemi kurallarına riayet edilmediğinin görülmesi üzerine 27 kişiye 'sokağa çıkma' ve 'sosyal mesafeyi ihlal'den işlem uygulandı. İş yeri sahibi H.İ.S. hakkında ise işlem başlatılarak iş yeri mühürlendi.

Öte yandan, eğlence mekanına yapılan baskında içeride bulunanlardan bazılarının sahne olarak kullanılan platformun altına ve tuvalete girerek saklanması ise dikkat çekti. - KONYA

Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar
Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar
Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elindeki bıçakla metronun altına yatan vatandaş ortalığı birbirine kattı
Elindeki bıçakla metronun altına yatan vatandaş ortalığı birbirine kattı
Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti
Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti
Eşinin kayıp başvurusu yaptığı adam, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu
Eşinin kayıp başvurusu yaptığı adam, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ozan Tufan Ergin Ataman Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 13:22:22. #1.14#

title