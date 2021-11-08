Eğlence mekanında 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 13 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eğlence mekanında 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel
Eğlence mekanında 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 13 gözaltı

TEKİRDAĞ'da eğlence mekanında çıkan 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da eğlence mekanında çıkan 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ergün Sokak'taki bir eğlence mekanında, önceki gün iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, çoğu tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralanan 8 kişi ise tedavileri için ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 12 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirdi.

Toplam 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.


Eğlence mekanında 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 13 gözaltı

Eğlence mekanında 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri
Almanya'da otoyol köprülerine saldırı tehdidi

Almanya'da otoyol köprülerine saldırı tehdidi

 Garson, otobüs durağında silahlı saldırıda öldürüldü

Garson, otobüs durağında silahlı saldırıda öldürüldü

 Genç kadın ortalığı birbirine kattı! Önce araçların önüne uzandı, sonra denize atladı

Genç kadın ortalığı birbirine kattı! Önce araçların önüne uzandı, sonra denize atladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title