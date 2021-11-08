Eğlence mekanında 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 13 gözaltı

TEKİRDAĞ'da eğlence mekanında çıkan 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ergün Sokak'taki bir eğlence mekanında, önceki gün iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, çoğu tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralanan 8 kişi ise tedavileri için ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Toplam 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.