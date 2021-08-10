Eğitimin temel felsefi ilkeleri kitaplaştırıldı

Eğitime yön veren ilkelerin neler olması gerektiğinin sıklıkla tartışıldığı günümüzde, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyeleri söz konusu tartışmaları felsefi açıdan değerlendirdi.

Eğitime yön veren ilkelerin neler olması gerektiğinin sıklıkla tartışıldığı günümüzde, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyeleri söz konusu tartışmaları felsefi açıdan değerlendirdi.

Eğitimin hangi ilkelere göre yapılması gerektiğini tartışmanın, nasıl yapılması gerektiğinden önce geldiği inancından hareketle Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyeleri, uzun yıllar eğitim üzerine yaptıkları çalışmalarının birikimlerini Rehberim Felsefe: Eğitime Felsefece Bakışlar başlıklı bir kitapta topladılar. Öğretmenlere iki boyutta rehberlik etmeyi amaçlayan kitap hem eğitimin hem de öğretimin temel felsefi ilkelerini tartışmaya açıyor.

FELSEFİ DÜŞÜNMEYİ BENİMSETMEYİ AMAÇLIYOR

Eğitime felsefeyle bakmak, eğitimin temel ilkeleri üzerine düşünüp taşınmak, eğitim alanında olması ya da olmaması gerekenleri hangi ilkelere göre saptayacağımızı kavramak isteyenlere bir başlangıç sunarak eğitimdeki reformların ancak felsefi bir karar verme sürecinin sonunda uygulamaya koyuldukları takdirde amacına ulaşabileceği iddiasını taşıyan kitap; aynı zamanda gelecek nesillere etik eylemeyi, felsefi düşünmeyi, değer bilinciyle hareket etmeyi benimsetme ideallerini taşıyan öğretmenlere, bu ideallerini nasıl gerçekleştirilebileceğine dair ipuçları veriyor.

Bölümün öğretim üyelerinden Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy, Prof. Dr. Güncel Önkal, Prof. Dr. Sevgi Şahintürk, Prof. Dr. Hülya Şimga, Prof. Dr. Ahu Tunçel, Doç. Dr. Bergen Coşkun Özüaydın, Dr. Öğr. Üyesi Dilek Arlı Çil, Ar. Gör. Özgür Demirci, Ar. Gör. Elif Dilan Kara'nın katkı verdikleri ve etik-eğitim ilişkisi, düşünme eğitimi, felsefece eğitim, değerleri eğitimi, felsefi düşünmenin eğitimdeki rolü konularının ağırlıklı olarak ele alındığı kitabın editörlüğünü Prof. Dr. Ahu Tunçel üstlendi.

Maltepe Üniversitesi Yayınları arasında yer alan kitap, felsefeyi gelecek kuşakların mimarı eğitimcilere bir rehber olarak miras bırakmayı, öğretmenleri eğitimde yapılan değişiklikler üzerine farklı bakış açılarından düşünüp taşınmaya sevk etmeyi, "iyi" yaşamın kurulmasında felsefenin rolünü göstermeyi amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı