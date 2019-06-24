"Eğitime Uzanan Yol Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen, Tohum Otizm Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle uygulanan "Eğitime Uzanan Yol Projesi" ile özel eğitim okullarına materyal desteği sağlandı, öğretmenlere eğitim verildi.

TANAP doğalgaz boru hattı güzergahındaki 20 ili kapsayan projenin kapanış toplantısı, Latanya Hotel'de yapıldı.

Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.

20 ilde uygulanan projenin kazanımlarının çok fazla olduğunu dile getiren Bilgili, proje kapsamında özel eğitim okullarının materyallerinin karşılandığını, öğretmenlere eğitim verildiğini, farkındalık yaratıldığını belirterek, bu çalışmanın iyi bir örnek olduğunu söyledi.

Bilgili, "İşin merkezinde öğrencilerimiz var, hepimiz her ne yapıyorsak öğrencilerimiz için yapıyoruz. Öğrencilerimizin yüzü gülsün, onlar daha iyi bir eğitim alsın. Toplumsal farkındalık daha üst noktalara çıksın diye çalışıyoruz." dedi.

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem ise yaptıkları çalışmalarda merkeze insanı koyduklarını belirterek, yaptıkları farklı çalışmalarla da bunu göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Güzergahlarında olan 20 ilde yaklaşık bin proje ürettiklerini belirten Erdem, "Sadece Türkiye'de değil dünya çapında eşi benzeri görülmemiş bir proje sayısı bu." diye konuştu.

Birlikte çalıştıkları kurumları seçerken titiz davrandıklarını aktaran Erdem, Tohum Otizm Vakfı'nın projeyi çok iyi yönettiğine dikkati çekerek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer de projenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi. Proje kapsamındaki uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlandığını ifade eden Özer, "Öncelikle TANAP boru hattı güzergahında bulunan 20 ilde bin 610 öğretmen ve bin 951 aileye, bölge halkına yönelik otizm farkındalık seminerleri düzenlendi." dedi.

Kaynak: AA