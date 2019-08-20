Eğitimde mekan kalitesi artıyor

20.08.2019 11:39

Eğitim kurumlarının eksiklerinin giderilmesi ve okullara spor salonu yapılmasının yanında kent merkezindeki eski okulların yenilenmesi noktasında da önemli bir sorumluluğu yerine getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yavuzselim Mahallesi'ne de modern bir eğitim kurumu kazandırıyor. Bugüne kadar Zafer Okulları, Merkez İmam Hatip Lisesi, Elmasbahçeler Salih Şeremet Ortaokulu ve Demirtaşpaşa Erhan Nasyalçın İlkokulunu modern eğitim kompleksleri olarak Bursa'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, hayırsever desteğiyle yaptırılan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu yeni eğitim dönemine yetiştirmek için çabalarken, diğer taraftan Yavuz Selim Ortaokulu inşaatına da hız verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Mart ayında temeli atılan ve bölgenin okul ihtiyacını önemli ölçüde giderecek Yavuz Selim Ortaokulu inşaatını inceledi.

Geleceğe yatırım

Belediyelerin asli görevinin okul yapmak olmadığını ancak Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak gerek okulların tamiratı, gerek ek bina yapımı gerekse de eski okulların yıkılıp yeniden yapılmasıyla ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitime yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını kaydetti. Tamamlanma aşamasındaki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu bu eğitim dönemi başında açacaklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Yıldırım Belediye Başkanımız Yavuz Selim Ortaokulu'nun bölge için büyük önem taşıdığını ifade ediyordu. Seçimden sıka süre önce temel atmıştık ancak iş bazı kesintilere uğramıştı. Şimdi çalışmalar tekrar başladı. Bodrum artı 4 kat olacak şekilde 32 derslikli okulumuzda laboratuvar, eğitim salonu, kütüphane, spor salonu, jimnastik salonu gibi tüm sosyal donatılar da bulunacak. Geleceğimiz olan gençlerimize en güzel eğitim imkanlarını sunmaya çalışıyoruz. Kendimize 2020 Eylül ayını hedef olarak belirledik. İnşallah hedeflediğimiz tarihte tamamlayan bir sonraki eğitim döneminde açmayı istiyoruz" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Yavuz Selim İlkokulunun kendisi için aynı bir önem taşıdığını, ilkokul 4 ve 5'inci sınıfları burada okuduğunu belirterek, bölgenin ortaokul ihtiyacını karşılayacak bu projenin mahalleye kazandırılması nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler