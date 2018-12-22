"Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, SANKO okullarında yapılıyor

GAZİANTEP - Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ERG ve SANKO Okullarının ortak çalışmasıyla organize edilen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 40'ıncı Yerel Çalıştayı, SANKO Okulları'nın Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

Çocukların ve toplumun gelişimi için, eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapmayı amaçlayan ve ERG tarafından organize edilen "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı"nın Gaziantep ayağı SANKO okullarında başladı.

Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Konferans Salonunda başlayan çalıştaya ERG Direktörü Batuhan Aydagül, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şahinbey Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Eğitimpedia ve Likya Danışmanlığın kurucusu Ali Koç, İELEV Özel 125. Yıl İlkokul ve Ortaokul Müdürü Burcu Aybat, SANKO Okulları yöneticileri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

"Bütün Türkiye'nin çocuklarının şanslı ve başarılı olması için yola çıktık"

ERG Direktörü Batuhan Aydagül moderatörlüğünde, Ali Koç ve Burcu Aybat'ın katılımlarıyla panel şeklinde yapılan çalıştay öncesi açıklamalarda bulunan Aydagül, "Bütün Türkiye'nin çocuklarının SANKO'da okuyan çocuklar kadar şanslı ve başarılı olması için yola çıktık ve o vizyonu yapacağımız çalışmalarla hayata geçirmek istiyoruz. Biz Eğitim Reformu Girişimi olarak 24 kişilik bir ekibiz. Yapabileceğimiz tek şey çocuklarımız için kaldıraç gücü görmek ve onlara her koşulda destek olmak, bildiklerimiz ve iyi örnekleri çocuklarla paylaşmak. Biz bunun için buradayız. Dün de buradaydık yarın da burada olacağız" dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise, "Bugün önemli bir çalıştaydayız. Sivil toplum kuruluşlarının, kurumların, okulların iş birliği içerisinde yarınlarımız olan evlatlarımızın, çocuklarımızın, geleceğimizin daha iyi şartlarda eğitim-öğretim imkanlarına kavuşmalarına yönelik bu çalıştayın, bu girişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştayın panel aşamasına geçilirken, çalıştaya destek veren SANKO Okulları ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne plaket verildi.

Kaynak: İHA