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BEUN 28'inci Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

BEUN 28'inci Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı
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ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nin(BEUN) 28'inci Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası kutlamaları, uluslararası öğrencilerin de yöresel kıyafet ve ülke bayraklarıyla katıldığı yürüyüş ile başladı.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nin(BEUN) 28'inci Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası kutlamaları, uluslararası öğrencilerin de yöresel kıyafet ve ülke bayraklarıyla katıldığı yürüyüş ile başladı. 'Bahar şenliği' olarak bilinen haftadaki etkinlikler ve konserler 16 Mayıs'a kadar devam edecek.

BEUN 28'inci Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej, 15 Temmuz Şehitleri Kampüsü'nden, Farabi Kampüsü'ne yürüdü. Kortej, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer öncülüğünde, bando takımı eşliğinde yürüdü. Kortejde, akademisyenlerin yanı sıra yer alan yabancı uyruklu öğrenciler kendi ülkelerinin bayraklarını taşıyıp yöresel kıyafetlerini giydi. Türkmenistan, Kazakistan, Yemen, Irak, Suriye ve Mısır bayrakları taşındı. Kortej, merkez kampüse ulaştığında, kesilen kurdele ile 'bahar şenlikleri' olarak bilinen gençlik haftası kutlamaları başladı.

Zonguldak halkının da konserlere davetli olduğunu ifade eden Rektör İsmail Hakkı Özölçer, "Bahar şenliğinde, BEUN Fest 2025'te birlikteyiz. Öğrencilerimizin, baharda en aktif, enerjik oldukları zamanda, sınavlar öncesi böyle bir festival hepsine olumlu yansır. 28'inci kez bu festivali yapıyoruz. Öğrencilerimizin eğlenmesi, hazırladıklarını sunabilmesi için çeşitli stantlarla hem şehrimize hem öğrencilerimize destek olmak istiyoruz. İnşallah her sene daha geliştirerek yaptığımız bu festival inşallah şehrimize de hayırlı olur. Sanatçılarımızı herkes gelip dinleyebilir, Zonguldak halkını da festivalimizde bizimle olmaya davet ediyoruz" dedi.

Bahar şenliği kapsamında çeşitli sanatçıların sahne alacağı konserler ve öğrenci kulüplerinin etkinlikleri 16 Mayıs'a kadar devam edecek.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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