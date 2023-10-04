Zengibar Anadolu Lisesine Kitap Bağışı

Bozkır ilçesinde bulunan Zengibar Anadolu Lisesinin kurucu okul müdürü Mustafa Kemal Yılmaz, okulu ziyaret ederek okul kütüphanesine 600 kitap bağışında bulundu. Yılmaz, kendi kütüphanesinden ve ailesinin kaleme aldığı eserlerden oluşan kitapları okulun kütüphanesine bağışladı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Zengibar Anadolu Lisesinin kurucu okul müdürü Mustafa Kemal Yılmaz okulu yeniden ziyaret ederek okul kütüphanesine kitap bağışında bulundu.

1968-1969 yılında Bozkır Lisesi olarak hizmete başlayan ve okulunun kurucu müdürü olan Yılmaz, şu anki adıyla Bozkır Zengibar Anadolu Lisesinin okul müdürü Veysel Dursun'u makamında ziyaret etti.

Yılmaz, kendi kütüphanesinden 600 kitabı okul kütüphanesine bağışlarken, kendisinin ve kızı Prof. Dr. Meşkure Yılmaz'ın kaleme aldığı bazı eserlerin, bir zamanlar görev yaptığı okulun kütüphanesinde bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Okul Müdürü Veysel Dursun da, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, "Aslen Bozkır'ın Yelbeği Mahallesi'nden olan, geçmişte bakanlık müşavirliği, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde de bulunmuş sayın Mustafa Kemal Yılmaz, değerli ailesiyle okulumuzu ziyaret etmişler ve kişisel kütüphanesinden çok kıymetli kitapları okulumuza bağışlamışlardır. Bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşan okulumuzun kurucu müdürü sayın Mustafa Kemal Yılmaz'a okulumuz adına çok teşekkür ediyorum." dedi.