ZBEÜ Mühendislik Fakültesi'nde Yapay Zeka Paneli Gerçekleştirildi

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen 'Yapay Zekanın Geleceği' konulu panelde, Prof. Dr. Dante Barone konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, üniversiteler arası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik düşünce ve öneriler paylaşıldı.

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi tarafından "Yapay Zekanın Geleceği" konulu panel gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Oğuz Kızılçay'ın birlikte yürütücüsü olduğu TÜ BİTAK 2221 Programı çerçevesinde ZBEÜ'de bulunan Prof. Dr. Dante Barone "Yapay Zekanın Geleceği" konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Mühendislik Fakültesi tarafından Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonunda düzenlenen panelde konuk bilim insanı mevcut çalışmalarıyla birlikte, üniversiteler arası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik düşünce ve önerilerini paylaştı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Aydın'ın yanısıra farklı disiplinlerden akademik personelin de katıldığı panel, Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin yoğun ilgisi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ZONGULDAK