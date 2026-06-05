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Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi etkinliği

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi etkinliği
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Sivas'ın Zara ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında düzenlenen yılsonu etkinliğinde öğrenciler stant açarak çalışmalarını sergiledi ve çeşitli yarışmalar yaptı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi'nin yılsonu kapanış etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde ülke genelinde uygulanan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında Zara İmam Hatip Lisesi bahçesinde yılsonu etkinlikleri düzenlendi. İlçe merkezindeki okulların stant açtığı etkinliklerde öğrenciler yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinlikleri ve el ürünlerini sergiledi. Etkinliğe katılan ilçe protokolü, stantları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Programda öğrenciler halk oyunları, tiyatro gösterimi, mini konser, halat çekme, koca ayak, mangala, ok atma, çuval koşusu yarışmaları gerçekleştirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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