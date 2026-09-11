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Yüksekova’da yeni eğitim öğretim yılı için okullar temizlendi

Yüksekova’da yeni eğitim öğretim yılı için okullar temizlendi
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan idareciler ve okul personeli, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarını kendi elleriyle baştan sona temizleyerek eğitime hazırladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan idareciler ve okul personeli, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarını kendi elleriyle baştan sona temizleyerek eğitime hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığının okulların yenilenmesi amacıyla sağladığı ödenekler ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle sürdürülen çalışmalar kapsamında Şemsettin Onay Anadolu Lisesi ile TOKİ İlk ve Ortaokulunda kapsamlı bir onarım ve temizlik süreci gerçekleştirildi. Okul yönetimleri ve personelin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, binaların en üst katından başlanarak duvarlar boyandı. Sınıflar, koridorlar, lavabolar, sıradan masalara kadar her alan titizlikle temizlenerek okullar yeni döneme hazır hale getirildi.

Eğitim yuvalarını yeni döneme hazırlayan okul yönetimi, yürütülen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"2026-2027 eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala okulumuzda personelimizle beraber dört koldan temizlik yapıyoruz. Bakanlığımızın gönderdiği ödeneklerle bizler de okullarımızı en güzel şekilde boyamak için temizlik ve onarım yaptık. Şu an okulumuz her tarafıyla güzel oldu ve öğrencilerimiz temiz, ferah bir okulda eğitim görecek. Gittikçe daha kaliteli eğitim vermeye çalışıyoruz. Bize bu imkanları sağlayan başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Yüksekova Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Çetin'e teşekkür ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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