Yüksekova'da 4 bin 69 öğrenci bursluluk sınavı için ter döküyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 bin 69 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde belirlenen 19 okulda kurulan sınav merkezlerine sabahın erken saatlerinden itibaren gelen öğrenciler, kapılarda yapılan kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından salonlara alındı. Gelecekteki eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla sınava giren adaylar, saat 10.00'da başlayan oturumda başarılı olabilmek için ter döküyor. Öğrenciler içeride soruları yanıtlarken, veliler de okul bahçelerinde ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Çocuklarına moral desteği vermek için bekleyen ailelerin heyecanlı olduğu gözlendi. Bazı velilerin okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek çocuklarını bekledikleri görüldü.

İlçe genelinde sınav süresince emniyet ve sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı okul çevrelerinde önlemlerini artırdı. Saat 11.40'ta sona erecek olan sınavın, huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Sınavın ardından adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak olan sonuçları beklemeye başlayacak. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
