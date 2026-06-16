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YÖKDİL başvuruları başladı

YÖKDİL başvuruları başladı
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ÖSYM, 9 Ağustos'ta yapılacak YÖKDİL/2 sınavı için başvuruların 16-24 Haziran tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvurularının başladığını duyurdu.

Ösym, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖKDİL-2, 9 Ağustos tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 16-24 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 16 Haziran saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YÖKDİL/2 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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