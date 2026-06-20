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YKS'ye 2 dakika geç kalan genç gözyaşı döktü

YKS'ye 2 dakika geç kalan genç gözyaşı döktü
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Kayseri'de YKS'ye gireceği okula 2 dakika geç gelen öğrenci, kapıların kapanması nedeniyle sınava alınmadı. Gözyaşlarıyla geri dönen genç, velilerin ısrarına rağmen içeri alınmadı.

Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula 2 dakika geç gelen öğrenci sınava alınmadı. Kapıdan geri dönen genç gözyaşlarını tutamadı.

Tüm Türkiye'de milyonlarca öğrencinin üniversiteye girebilmek için yarıştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)

başladı. Öğrenciler sınava girecekleri okula erken saatlerde gelirken, görevlilerce yapılan kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı. Okul kapıları saat 10.00 itibarıyla kapanırken, ailelerin ise dışarıdaki heyecanlı bekleyişleri başladı.

2 dakikayla geç kaldı

Kocasinan ilçesinde bulunan Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda sınava girecek olan bir öğrenci, kapıların kapanmasından 2 dakika sonra okula geldi. Diğer velilerin de ısrarına rağmen kapı açılmayınca genç gözyaşlarıyla kapıdan geri döndü. Bazı öğrenciler de sınava yetişebilmek için saniyelerle yarıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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