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Demir kapıdan atlayarak yetişmeye çalıştı, sınava alınmayınca duvarından atlayarak okuldan ayrıldı

Demir kapıdan atlayarak yetişmeye çalıştı, sınava alınmayınca duvarından atlayarak okuldan ayrıldı
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Kırıkkale'de TYT oturumuna 2 dakika geç kalan üniversite adayı, önce demir kapıdan atlayarak okul bahçesine girdi, ardından bina kapıları kapalı olduğu için sınava alınmayınca bahçe duvarından atlayarak uzaklaştı.

Kırıkkale'de 2026-YKS'nin ilk oturumu TYT'ye 2 dakika geç kalan üniversite adayı, demir kapıdan atlayarak sınava yetişmeye çalıştı. Kapıların kapanması nedeniyle sınava alınmayan aday, bu kez bahçe duvarından atlayarak okuldan ayrıldı.

Kırıkkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek olan bir aday, 2 dakika geç kaldı. Süleyman Demirel Lisesi'ne koşarak gelen aday, önce okul önünde bekleyen velilerle konuştu. Bir gün önce Trabzon'dan geldiğini ifade eden öğrenci, "Uzak yerden geldim, şu an giremez miyim?" diyerek kısa süreli panik yaşadı. Kapıyı zorlayan aday, kilitli olduğunu görünce demir kapının üzerinden atlayarak okul bahçesine girdi. Ardından koşarak okul binasının giriş kapısına yönelen öğrenci, bina kapılarının kapandığını gördü. Sınava giremeyen öğrenci, bu kez bahçe duvarından atlayarak okuldan ayrıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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