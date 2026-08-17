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Düzce Valisi Makas, YKS ve LGS'de Dereceye Giren Öğrencileri Kabul Etti

Düzce Valisi Makas, YKS ve LGS'de Dereceye Giren Öğrencileri Kabul Etti
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Düzce Valisi Mehmet Makas, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğretmenler ve velilerin de katıldığı buluşmada Vali Makas, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve elde edilen derecelerin Düzce için gurur verici olduğunu belirtti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğretmenler ve velilerin de katıldığı buluşmada Vali Mehmet Makas, sınavlarda elde ettikleri başarılar nedeniyle öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Makas, elde edilen derecelerin Düzce adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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