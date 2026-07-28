Haberler

YKS tercihleri yarın başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren üniversite adaylarının tercih işlemleri yarın başlıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) giren üniversite adaylarının tercih işlemleri yarın başlıyor. Tercihler 10 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

20-21 Haziran'da düzenlenen Yks'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi. Adayların tercih işlemleri yarın başlıyor. Adaylar, tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu ön bilgi amacıyla duyurmuştu. Adayların tercihlerini yapmadan önce ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu özenle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakın eşi görmesin! Cucurella'nın koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba

Sakın eşi görmesin! Koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı
Ne maç ama! Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, Ufuk Talay'ın takımını 6-4 devirdi

Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, Ufuk Talay'ın takımını 6-4 devirdi
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

Hayko Cepkin ifade için adliyede: Gazetecilere küfür ve hakaret!
Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu

Takımının yıldızı ABD'ye gönderdi!
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi