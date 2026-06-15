YKS'ye 2.5 Milyon Aday Katılacak

20- 21 Haziran'da düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) yaklaşık 2,5 milyon aday katılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sınava ilişkin bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adaylara da tavsiyelerde bulundu. Ersoy, " Yks'nin 20 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu. 21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 milyon adayın ilk kez sınava gireceğini belirten Ersoy, "Bu yıl 921 bin 248 aday Yks'ye ilk kez başvurdu. 665 bin 113 aday ikinci kez, 447 bin 67 aday üçüncü kez, 198 bin 904 aday dördüncü kez, 193 bin 296 aday ise beş ve daha fazla kez sınava başvuruda bulunmuş durumda" dedi.

En çok başvuran Anadolu liselerinden

Adayların okul türleri ve öğrenim durumları hakkında bilgiler veren Ersoy, "Adayların 978 bin 408'ini Anadolu lisesi, 514 bin 809'unu meslek lisesi, 294 bin 52'sini açık öğretim lisesi, 186 bin 800'ünü imam hatip lisesi, 104 bin 273'ünü fen lisesi mezunları oluşturuyor. 347 bin 286 aday ise diğer lise türlerinden sınava başvurmuş durumda" açıklamasında bulundu.

En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında

Sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğunu ifade eden Ersoy, 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 adayın başvuruda bulunduğunu söyledi. Ersoy, "2026- Yks' ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu" diye konuştu.

10 bin 880 şehit ve gazi yakınından ücret alınmadı

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulduğunu bildiren Ersoy, bu kapsamda 10 bin 880 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu kaydetti. Engelli adaylar için özel düzenlemelerle ilgili bilgiler de paylaşan Ersoy, "2026- Yks'ye 15 bin 360 engelli aday başvurmuş durumda. Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Engelli adaylarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için okullarımızda detaylı inceleme yaptık ve uygun koşullar oluşturduk. Sağlık raporları baz alınarak ihtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel gibi destekler sağlanacak. Başvuru sürecinde her adayın durumu ayrı ayrı değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.

Dört ilçede ilk kez YKS düzenlenecek

Sınavın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde, 254 sınav merkezinde uygulanacağını belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, "Adayların durumları dikkate alınarak Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS gerçekleştirilecek. TYT oturumunda 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salon, AYT oturumunda 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salon, YDT oturumunda ise 746 bina ve 9 bin 702 salon kullanılacak" ifadelerine yer verdi.

"YKS toplumsal sorumluluk görevimizdir"

YKS'nin sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için 600 binin üzerinde sınav görevlisinin üç oturumda görev yapacağını belirten Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"TYT oturumunda 340 bin 321 görevli, AYT oturumunda 227 bin 380 görevli, YDT oturumunda ise 32 bin 598 görevli yer alacak. Tüm sınav süreci emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütülecek. Üç oturumda yaklaşık 50 bin emniyet personeli sahada olacak. Tüm sınav görevlilerine görevleriyle ilgili eğitimler veriliyor. ÖSYM çalışanları ve paydaş kuruluşların çalışanları sınav organizasyonun gerçekleştirilmesinde görev alacak, büyük bir özveriyle çalışacak. Bu sınavı rutin bir sınav görevi olarak görmüyoruz, bu sınav aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk görevidir."

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) başvuran ancak Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak sporcular için Belgrad'da YKS uygulaması düzenlenecek. Gerçekleştirilecek olan uygulama ile ilgili bilgi veren Ersoy, "ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek 8 sporcu için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Belgrad'da Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak. YKS ile ve müsabakalar aynı tarihe denk gelince ülkemizi temsil eden sporcularımızın mağdur olmaması için bu şekilde uygulama yapmaya karar verdik. Daha önceki YKS uygulamalarımızda da buna benzer kararlar almıştık. Milli sporcularımızın sınava girmesi için uygun koşulların oluşturulmasını sağlamıştı. Adaylarımız Türkiye ile eş zamanlı aynı koşullarda sınava girecekler. Adaylarımıza hem şampiyonada hem de sınavda başarılar diliyorum" dedi.

Geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş evrakı olmadan sınava girilemiyor

Sınav günü mağduriyet yaşanmaması için planlamanın bir gün önceden yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Ersoy, şu uyarılarda bulundu:

"Adaylarımızın sınav giriş belgesını ve geçerli kimlik belgesinin mutlaka yanında olması gerekiyor. Belgelerinizi sınavdan bir gün önce kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Sınav binalarına giriş saatleri konusunda azami hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Trafik, ulaşım veya beklenmedik aksaklıkları göz önünde bulundurarak sınav merkezlerinize erken gitmeye özen gösteriniz. YKS'nin farklı oturumları (TYT, AYT ve YDT) için bazı adaylarımızın sınav binaları ve salonları değişiklik gösterebilmektedir. Buna lütfen dikkat edin. Sınava ilişkin tüm duyuru ve bilgilendirmeler ÖSYM resmi kanalları üzerinden yapılıyor. Adayların YKS süreçlerini ÖSYM resmi sayfalarından takip etmeleri önem arz etmektedir. Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerinden fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri, sınav günü açık tutulacak."

"Sizler bizim için kıymetlisiniz"

YKS adaylarına destek mesajı veren Ersoy, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Kıymetli adaylar, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceksiniz. Sınav öncesinde ve sınav sırasında heyecan yaşamanız son derece doğaldır. Önemli olan bu heyecanı kontrol edebilmek. Bu süreçte kendinize güvenin ve hazırlık döneminde gösterdiğiniz emeğin karşılığını alacağınızı bilin. Eğitim müfredatı, çalıştığınız konular neyse sorular da yine o müfredat içerisinden olacak. Kaygınızı artıracak düşüncelerden uzak durarak elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Beslenme düzeninize dikkat edin. Sizi gerecek ve zihnen yoracak ortamlardan ve konulardan uzak durun. En güzelini yapacağınıza inancımız tamdır. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Bu süreçte ailelerimize büyük sorumluluk düşmektedir, onların da zaten bu bilinçte olduğuna inanıyorum. Ailelerimizin adaylarımıza destek olmaları, onları kaygıdan uzak tutmaya çalışmaları büyük önem arz ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı