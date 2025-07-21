YKS'deki sıralamasına bakan genç, ekranda gördüğüne inanamadı

Yks 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından başarı hikayeleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Sayısal alanda Türkiye 543'üncüsü olan bir genç, gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Başarısını öğrenir öğrenmez yaşadığı duygusal anlar, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.