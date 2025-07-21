YKS'deki sıralamasına bakan genç, ekranda gördüğüne inanamadı

YKS'deki sıralamasına bakan genç, ekranda gördüğüne inanamadı
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YKS'deki sıralamasına bakan genç, ekranda gördüğüne inanamadı
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YKS'de sayısal alanda Türkiye 543'üncüsü olan genç, başarısıyla büyük sevinç yaşadı. Genç kızın yakınları tarafından kayda alınan o anlar kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Yks 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından başarı hikayeleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Sayısal alanda Türkiye 543'üncüsü olan bir genç, gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Başarısını öğrenir öğrenmez yaşadığı duygusal anlar, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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