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Polis seferber oldu ama 2 dakikayla sınavı kaçırdı

Polis seferber oldu ama 2 dakikayla sınavı kaçırdı
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Aksaray'da YKS TYT sınavına yanlış okula gelen öğrenci, polis ekiplerince doğru okula götürülmesine rağmen 2 dakika gecikince sınava alınmadı.

Aksaray'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına yanlış okula gelen öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla okula götürülürken, 2 dakika gecikince sınava giremedi.

Edinilen bilgiye göre, Temel Yeterlilik Testi sınavına girecek olan H.A.B. (17) isimli öğrenci, sınava gireceği Hazım Kulak İlahiyat Fakültesi yerine Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan Hazım Kulak Anadolu Lisesine geldi. Sınav belgesiyle okula giren öğrencinin yapılan kontrolde yanlış okula geldiği anlaşılırken, apar topar okuldan çıkan öğrenci önce ailesini aradı sonra okulda görevli polis memurları çocuğun sınava yetiştirilmesi için ekiplerden yardım istedi. Okulun karşısında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yıldırım Ekipler Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek öğrenciyi polis otosuna alarak okulun yolunu tuttu. Hızla üniversite içerisinde bulunan İlahiyat Fakültesine getirilen öğrenci 2 dakika ile sınava giremedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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