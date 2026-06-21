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Yanlış okula geldi, sınava yetiştirmek için vatandaş seferber oldu

Yanlış okula geldi, sınava yetiştirmek için vatandaş seferber oldu
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Kayseri'de AYT sınavına gireceği okulu karıştıran öğrenci, sınavın başlamasına 10 dakika kala durumu fark etti. Çevredeki duyarlı bir vatandaş, kendi aracıyla öğrenciyi doğru okula yetiştirerek sınava girmesini sağladı.

Kayseri'de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına gelen bir öğrenci, sınava gireceği okulu yanlış geldiği okulun kapısında öğrendi. Çevredeki duyarlı vatandaş kendi aracıyla geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de sabah saatlerinde başladı. Adaylar sınava girecekleri okulların önüne erken saatlerde gelmeye başladı. Adaylar kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü ile sınav salonlarına alınırken velilerin ise heyecanlı bekleyişleri başladı.

10 dakika kala sınava gireceği okulu öğrendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulların adını karıştıran öğrenci, sınav salonuna girdiği esnada güvenlik tarafından yanlış okula geldiğine dair uyarıldı. AYT sınavının başlamasına 10 dakika kalırken, güvenliğin uyarmasıyla beraber çevredeki duyarlı vatandaş, yanlış okula gelen öğrenciyi kendi aracıyla sınava gireceği doğru okula yetiştirdi. Oğlu sınava giren veli Betül Acar, vatandaşın duyarlı davranışını tebrik ederek, "Çok memnun oldum, o vatandaşı çok tebrik ederim. Sonuçta geç kalan kız da bizim evladımız. Onu da sınavına yetiştirmeye çalıştı. Okulu karıştırmış galiba. Bugün çocuklar panikten ve stresten dolayı ister istemez böyle yanlışlıklar yaşana biliyor. İnşallah o güzel kızımızda okula yetişe bilmiştir, sınavına girebilmiştir. Hepimizin evladına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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