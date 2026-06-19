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Zonguldak Valiliği duyurdu: YKS ve AYT öncesi nüfus müdürlükleri açık olacak

Zonguldak Valiliği duyurdu: YKS ve AYT öncesi nüfus müdürlükleri açık olacak
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Zonguldak Valiliği, YKS hafta sonunda kimlik kartını kaybeden veya sorun yaşayan adaylar için Merkez, Çaycuma ve Ereğli ilçelerindeki nüfus müdürlüklerinin sınav günlerinde açık olacağını duyurdu. Adaylara geçici kimlik belgesi düzenlenecek.

Zonguldak Valiliği, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında adayları yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu.

Yapılan duyuruda, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı kaybeden, yeniden çıkarması gereken veya kimlik belgesinde sorun bulunan adaylar için Merkez, Çaycuma ve Ereğli İlçe Nüfus Müdürlüklerinin sınav günlerinde açık tutulacağı bildirildi.

Adaylara fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve barkodlu/karekodlu Geçici Kimlik Belgesi düzenlenebileceği belirtilirken, nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri de paylaşıldı.

Buna göre; 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 21 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet verilecek.

Valilik açıklamasında, sınava girecek tüm öğrencilere başarı dilekleri iletilirken, kimlik belgesiyle ilgili problem yaşayan adayların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatlerde nüfus müdürlüklerine başvurmaları istendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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