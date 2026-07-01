YKS değerlendirildi: 1 soru iptal, 1 sorunun şıkkı değişti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) değerlendirmesi yapıldı. AYT'de 1 soru iptal edilirken 1 sorunun da cevabı değişti.

20 Haziran tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilerek ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testleri'nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı sorunun 'C' olarak girilmiş cevabının 'A' olarak değiştirilmesine; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi. 2026-YKS Kılavuzunun '3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?' maddesinde yer alan 'Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden tespit edilmesi suretiyle puanlama yapılacaktır' hükmü gereğince değerlendirme yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı