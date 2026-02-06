Haberler

YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Güncelleme:
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihleri ve sınav ücreti açıklandı. ÖSYM, 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek sınav için başvuruların bugün ve 2 Mart'a kadar devam edeceğini duyurdu. Sınav ücreti oturum başına 700 TL olacak ve 3 oturuma giren bir adayın 2100 TL ödemesi gerekecek.

  • 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 6 Şubat'ta başladı ve 2 Mart'a kadar devam edecek.
  • Sınav 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
  • Sınav ücreti oturum başına 700 liradır ve 3 oturuma giren bir aday 2100 TL ödeyecek.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Ösym'den yapılan açıklamaya göre YKS başvuruları bugün başladı.

2 MART'A KARAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Ösym, 20- 21 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav için başvuruların bugün (6 Şubat) başladığını bildirdi. Merkezden yapılan açıklamada sınav başvurularının 2 Mart'a kadar süreceği kaydedildi.

Adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

3 OTURUMA GİREN 2 BİN 100 LİRA ÖDEYECEK

Sınav ücreti oturum başına 700 lira olarak uygulanacak. 3 oturuma giren bir aday 2100 TL ödeyecek.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

Parası olmayan sınava giremesin deniyor. Nasıl sosyal devlet anlamadım kar etmediği hiçbir işi yapmıyor. Bir iştende para kazanma ve devlet bey. Ticarethane gibi çalışıyorsun maşallah.

Haber YorumlarıDemokrat:

yazık durumu olmayan maddi sıkıntı çeken okumasın demek oluyor.İlk okulda devlet bana devlet ana diye bize devletimiz tanıtıldı. Devlet bana vergileri toplar elektrik su yol köprü okul olarak halkına hizmet sunar yoksulu barındırır denirdi. Geldiğimiz durum hepsine para veriyoruz bu paralar vergiler nereye gidiyor?

Haber YorumlarıCAN:

geleceklerine ümit bağladıgımız ülkemizin umudu gençlerden bile para alıyoruz ya

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

