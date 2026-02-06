YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihleri ve sınav ücreti açıklandı. ÖSYM, 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek sınav için başvuruların bugün ve 2 Mart'a kadar devam edeceğini duyurdu. Sınav ücreti oturum başına 700 TL olacak ve 3 oturuma giren bir adayın 2100 TL ödemesi gerekecek.
- 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 6 Şubat'ta başladı ve 2 Mart'a kadar devam edecek.
- Sınav 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
- Sınav ücreti oturum başına 700 liradır ve 3 oturuma giren bir aday 2100 TL ödeyecek.
Adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
