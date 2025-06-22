YKS AYT Sınavı Başladı, Görevliler Duyurular Yaptı

YKS AYT Sınavı Başladı, Görevliler Duyurular Yaptı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Avcılar'da sınav görevlileri, adayların zamanında girmesi için defalarca duyuru yaptı. 1 milyon 721 bin 60 adayın katıldığı sınav Türkiye genelinde 250 merkezde gerçekleştiriliyor.

YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) saat 10.15'te başladı. Avcılar'da okuldaki sınav görevlileri binanın önünde defalarca duyuru yaptı. Görevliler sınava yetişmeye çalışan aday olup olmadığını kontrol ettikten sonra okul kapısını kapattı.

Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye genelinde 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 250 sınav merkezinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu AYT saat 10.15'te başladı. 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenen sınavda son saniyede dışarıda aday kalmaması için Avcılar Merkez Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'ndaki görevliler bin dışında duyuru yaptı. Defalarca çağrı da yapan görevliler "Öğrenci beklemesin kapıları kapatıyoruz" diyerek caddeyi kontrol etmeyi de ihmal etmedi. Görevlilerden biri bekleyen velilere "Siz de şahitsiniz. Gelen aday yok. Sonra sitem ediyorsunuz" diye konuştu. Sınava yetişmeye çalışan aday olup olmadığını kontrol eden görevliler daha sonra okul kapısını kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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