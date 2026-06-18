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Nüfus müdürlükleri hafta sonu YKS adayları için açık olacak

Nüfus müdürlükleri hafta sonu YKS adayları için açık olacak
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Bu hafta sonu yapılacak YKS için nüfus müdürlükleri açık olacak ve işlemler randevusuz gerçekleştirilecek.

Bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için nüfus müdürlüklerinin açık olacağı ve işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği duyuruldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar Günü gerçekleştirilecek 2026-YKS için nüfus müdürlüklerimiz açık olacaktır. İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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