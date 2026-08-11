Yığılca Devlet Hastanesi'nde Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'nde 2026 Hastane Afet Planları kapsamında düzenlenen HAP Masa Başı Tatbikatı ile yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı hazırlıklar gözden geçirildi.

Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'nde, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Hastane Afet Planı (HAP) Masa Başı Tatbikatı gerçekleştirildi. Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda ve Yığılca İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen tatbikata, hastane yöneticileri ve Hastane Afet Yönetimi ekipleri katıldı.

Tatbikatta Mavi Kod ve Pembe Kod durumlarında uygulanacak hastane afet planları ele alınarak planların amacı, kapsamı ve uygulanabilirliği değerlendirildi. Yaşanabilicek afet ve acil durumlarda görev, sorumluluk ve müdahale süreçleri de gözden geçirildi.

Tatbikatla birlikte hastane personelinin afet ve acil durumlara yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı