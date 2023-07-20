Yeditepe Üniversitesi Rektörü Canan Aykut Bingöl, Gıda Güvenliği İçin Uluslararası İmza Attı

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, üniversite kampüslerinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan Presidents United to Solve Hunger (PUSH) konsorsiyumu bildirisini imzaladı. Türkiye'den imza atan ilk ve tek rektör olan Bingöl, üniversiteler arasında açlıkla mücadele ve gıda güvenliğinin birincil öncelik olacağını teyit eden bildiriye imza atan 133 üniversite rektörü arasında yer aldı.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, üniversite kampüslerinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan Presidents United to Solve Hunger (PUSH) konsorsiyumu bildirisini imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün girişimiyle atılan imza ile Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'ün, beş kıtadan 133 üniversite rektörünün imzaladığı bildiriye Türkiye'den imza atan ilk ve tek rektör olduğu bildirildi.

TÜM DÜNYADAN ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Hunger Solutions Institute, Association of Public, Land-grant Universities (APLU); amacı yerel ve global ölçekte açlığa çözüm aramak olan Hunger Solutions Institute; amacı araştırma üniversitelerinde rektörlerin kampüslerdeki genel sorunlara birlikte çözüm getirmesi olan Association of Public, Land-grant Universities (APLU) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2014 yılında, üniversitelerde gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için ortak bir platform oluşturulması ve bu konuda yapılabileceklerle ilgili bir yol haritası çıkarılması için bir forum düzenledi.

Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika'daki 30 üniversiteden 70 liderin katıldığı bu toplantının sonunda 'Kampüste açlıkla mücadelenin ve gıda güvenliğinin sağlanmasının üniversitelerde birincil öncelik olacağı ve bu amaçla rektörlerin bir arada çalışacağını teyit eden' bir bildiriye imza atıldı. O günden başlayarak Kaliforniya Politeknik, Ohio, Colorado eyalet üniversiteleri, Kaliforniya, Londra, Cornell ve Miami üniversitelerinin de bulunduğu dünyanın pek çok başarılı üniversitesinin rektörünün katılımıyla imza sayısı 133'e çıktı.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

2019 yılından bu yana Dünya Açlığıyla Mücadele Eden Üniversiteler (Universities Fighting World Hunger- UFWH) inisiyatifinin üyesi olan Yeditepe Üniversitesi, imzalanan bildiriyle Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl öncülüğünde kampüste açlığa çözüm ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için çözümler üretecek.

Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi, gerek kamu kurumlarıyla gerek özel sektörle iş birlikleri de yaparak Türkiye genelindeki kampüslerde de gıda güvenliğini sağlayacak çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik adımların atılmasını sağlayacak. Çalışmalarda öğrenciler de etkin olarak rol alacak.