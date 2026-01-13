Haberler

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Güncelleme:
YÖK, tıp fakülteleri dışında bazı bölümlerde "3 yılda mezuniyet" modeli için çalışma yürütüyor. Taslağa göre eğitim 12-14 haftalık 3 sömestr halinde planlanacak, akademik takvim ağustosta bitecek ve yaz tatili bir aya düşecek; uygulamanın sosyal bilimler, iletişim, iktisat ve işletme gibi alanlarda hayata geçirilmesi öngörülüyor.

  • YÖK, tıp fakülteleri dışındaki bölümler için 3 yılda mezuniyet modeli üzerinde çalışma yürütüyor.
  • Model, sosyal bilimler, iletişim, iktisat ve işletme gibi alanlarda uygulanacak ve tıp fakültelerini kapsamayacak.
  • Yeni modelde eğitim dönemleri 12-14 haftalık 3 sömestrden oluşacak ve yaz tatili bir aya düşecek.

YÖK'ün üniversitelerde tıp fakülteleri dışındaki bölümler için 3 yılda mezuniyet modeline yönelik yürüttüğü çalışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Yeni modelle akademik takvimin hızlandırılması, öğrencilerin daha erken istihdama katılması ve yurt dışındaki yüksek lisans programlarına kabul süreçlerinin kolaylaşması hedefleniyor.

YÖK 3 YILDA MEZUNİYET MODELİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 3 yılda üniversiteden mezuniyet modeli üzerinde çalışma yürüttüğü belirtildi. Düzenlemenin tıp fakültelerinde uygulanmayacağı, tıp dışındaki bölümler için planlandığı ifade edildi.

AKADEMİK TAKVİM DEĞİŞİYOR

Yeni modele göre eğitim dönemlerinin 12-14 haftalık dilimlerden oluşacağı, toplamda 3 sömestr uygulanacağı aktarıldı. Bu sistemle akademik takvimin ağustos ayına kadar tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

HANGİ BÖLÜMLERDE UYGULANACAK?

Modelin daha çok sosyal bilimler, iletişim, iktisat, işletme ve benzeri alanlarda hayata geçirilmesi planlanıyor. Tıp fakültelerinin ise kapsam dışında bırakılacağı belirtildi.

AMAÇ: ERKEN İSTİHDAM VE YURT DIŞI YÜKSEK LİSANS KABULÜNÜ KOLAYLAŞTIRMAK

NTV'de yer alan habere göre; düzenleme ile öğrencilerin yurt dışındaki yüksek lisans programlarına kabulünün kolaylaşması ve istihdama daha erken kazandırılması amaçlanıyor. Ancak uzmanlara göre, bu model öğrencilerin sosyal anlamda gelişimi açısından sorunlar doğurabilir.

YAZ TATİLİ BİR AYA DÜŞECEK

Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, mevcut sistemde güz ve bahar dönemi olmak üzere yaklaşık 5 aylık iki dilimden oluşan bir eğitim verildiğini anlattı. Kösegil, yapılan çalışmayla bu 5 aylık dilimlerin 3 aya çekilerek güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 dönem oluşturulacağını, yaz tatili olarak bilinen 2-2,5 aylık sürenin de bir aya düşürüleceğini söyledi. Kösegil, bunun gençlerin erken yaşta iş hayatına girmesini hedefleyen bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
