Yapılan yorumları görmeniz lazım! Sosyal medyayı kasıp kavuran anaokulu öğretmeni

Bir anaokulu öğretmeninin sınıfta düzeni sağlamak için kullandığı teknik sosyal medyada gündem oldu. "İşini baya iyi yapıyor hocamız" notuyla paylaşılan video milyonlarca kez izlenirken, öğretmenin samimiyeti övgü topladı. Bazı kullanıcılar da videonun paylaşılmasını eleştirerek tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Bir anaokulu öğretmeninin sınıfta düzeni sağlamak için kullandığı yöntem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öğrencilerinin dikkatini toplamak için farklı bir teknik kullanan öğretmenin videosu kısa sürede viral oldu.

BİNLERCE YORUM GELDİ

"İşini baya iyi yapıyor hocamız" notuyla paylaşılan videonun altına binlerce yorum geldi. Kullanıcılar öğretmenin samimiyetini ve öğrencilerle kurduğu pozitif bağı övdü.

"KOLLARI HER AÇILDIĞINDA KAPATMASI..."

Bazı yorumlarda, "Kolları her açıldığında kapatması çok samimi değil mi?", "Çok tatlı, bakalım bunda ne kusur bulurlar" gibi ifadelerle destek mesajları yer alırken, kimi kullanıcılar ise videonun paylaşılmasına eleştirel yaklaştı. "Kız güzel ama böyle video çekip atması komik", "Niye video çekmek ihtiyacı hissederler anlamam" ve "Güzellik şaka mı?" şeklindeki yorumlar da tartışmanın farklı bir boyut kazanmasına neden oldu.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, öğretmenin sınıf içi disiplini sağlama yöntemi sosyal medya kullanıcıları tarafından "örnek davranış" olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
