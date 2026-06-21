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Yalova'da YKS heyecanı

Yalova'da YKS heyecanı
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YKS'nin ikinci oturumu AYT, Yalova'da yaklaşık 15 bin öğrencinin katılımıyla başladı. Öğrenciler sınava yetişmek için koşuştururken, bir öğrenci yanlış okula gittiğini fark edip doğru okula yetişti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Yalova'da yaklaşık 15 bin öğrenci YKS heyecanı yaşıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu için Yalova'da okullara gelen öğrenciler üstleri aranarak salonlara alındı. Bazı öğrenciler sınava yetişmek için koşuşturma yaşadı. 10.15'te başlayan sınav öncesinde saat 10.00'da kapılar kapatıldı. Bazı öğrenciler son dakikada okula giriş yaptı. Öte yandan, sınav için Prof. Dr. Halil İnalcık Lisesi'ne gelen öğrenci son anda yanlış okulda olduğunu fark etti. Öğrenci koşarak okuldan çıktı. Daha sonra hemen lisenin yanında bulunan Sevim Göğez Ortaokulu'na koşarak sınava yetişti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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