Yalova'da karne heyecanı

Yalova'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapanış programı, Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulunda düzenlenen tören ve etkinliklerle gerçekleştirildi.

Program öncesinde Vali Vekili Ekrem Çalık ve protokol üyeleri sınıflarda öğrencilere hem karnelerini hem de hediyelerini takdim etti. Ardından okul bahçesinde düzenlenen kapanış programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Şeliman yaptı. Şeliman, "Bir eğitim öğretim yılı daha başarıyla tamamlamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerini desteklemek için büyük bir gayret ortaya koyduk. Bu süreçte emek veren tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, eğitim camiasının en önemli paydaşları olan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Vekili Ekrem Çalık ise öğrencilere tatillerini dolu dolu geçirmelerini diledi.

Konuşmalarının ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Öğrencilerin halk oyunları gösterilerinin ardından protokolün katılımıyla öğrencilerle birlikte son ders zili çaldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı