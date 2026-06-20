Yalova'da YKS heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Yalova'da yaklaşık 15 bin öğrenci YKS heyecanı yaşıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu için Yalova'da okullara gelen öğrenciler üstleri aranarak salonlara alındı. Bazı öğrenciler sınava yetişmek için koşuşturma yaşadı. 10.15'te başlayan sınav öncesinde saat 10.00'da kapılar kapatıldı. Bazı öğrenciler son dakikada okula giriş yaparken bazı öğrenciler ise geç kaldığı için okul bahçesine alınmadı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı