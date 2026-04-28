Voleybol turnuvasında Kazakistanlı öğrenciler şampiyon oldu.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) eğitim-öğretimlerine devam eden Kazakistanlı öğrenciler, 16 şehirden öğrencilerin yarıştığı "PANELSAN CUP 2026" voleybol turnuvasında şampiyon oldu.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, akademik başarılarının yanı sıra sportif faaliyetlerdeki performanslarıyla önemli dereceler elde ediyor. Bu kapsamda son olarak Kazakistan Büyükelçiliği tarafından Kazakistanlı öğrenciler arasında birlik ve beraberliği artırmak amacıyla düzenlenen "PANELSAN CUP 2026" voleybol turnuvasında BARÜ Kadın Voleybol Takımı şampiyon olma başarısı elde etti.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan turnuvada, Türkiye'nin 16 ilindeki üniversitelerde eğitimlerine devam eden Kazakistanlı öğrenciler yarıştı. Tamamı Kazakistanlı öğrencilerden oluşan takımlar, gün boyu süren müsabakalarda kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda BARÜ Kadın Voleybol Takımı, sergiledikleri performanslarıyla birincilik kupasını kaldırmayı başardı. Böylece turnuva geleneği olarak BARÜ, gelecek yıl organizasyona ev sahipliği yapma hakkı kazandı.

Öğrencilerin elde ettiği şampiyonluktan duyduğu gururu dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Kazakistanlı öğrencileri tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. - BARTIN

