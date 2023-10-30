Vezirköprü'ye E-Sınav Merkezi Açıldı

Samsun Vezirköprü E-Sınav Merkezi'nin hizmete girmesiyle ilçede yaşayan vatandaşların 100'lerce km yol gitmesine gerek kalmadı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde e sınav yapılamaması nedeniyle sınava girecekler, Samsun merkez, Bafra ve Çarşamba ilçelerine gitmek zorunda kalıyorlardı. Vezirköprü'nün 85 kilometre uzak kırsal mahallerinde yaşayan sınava girecek kişiler Bafra ve Çarşamba'da sınava girmeleri halinde 500 km yol kat ediyorlardı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında yapımı tamamlanan ve hizmete alınan Vezirköprü E-Sınav Merkezi bugün yapılan oturum ile faaliyete başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, açılan E-Sınav Merkezinin ilçedeki vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Özata, E-Sınav Merkezinde motorlu taşıt sürücüleri kursu sınavları, ustalık-kalfalık, usta öğreticilik teorik sınavları, amatör telsizcilik sınavlarının yapıldığını, ilerleyen zamanlarda açık lise ve açık ortaokul sınavlarının da yapılacağını; bu sebeple ilçe sakinlerinin sınava girmek için kilometrelerce yol kat edip, ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacaklarını, ciddi bir tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Ayrıca, yakın zamanda Bilim Sanat Merkezi ve Rehberlik Araştırma Merkezinin yanında bu kazanımında eklenmesinden dolayı ilçeye eğitim alanında önemli kurumların bünyesine kazandırıldığını belirten Özata, sınav merkezinin Vezirköprü'ye kazandırılmasındaki katkıları nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığına ve emeği geçenlere de ayrıca teşekkür etti.

E-Sınav Merkezinde her oturumun 45 dakika olduğu sınavlar hafta içi 18.00 ve 19.15 olmak üzere 2 oturum, hafta sonu ise saat 10.00 da başlayıp sınav yoğunluğuna göre 8 oturum şeklinde yapılacaktır. - SAMSUN