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YYÜ Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu: Genç hekimler diplomalarını aldı

YYÜ Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu: Genç hekimler diplomalarını aldı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2026 yılı mezuniyet töreni, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Genç hekimler diplomalarını alarak meslek hayatına adım attı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi'nin 2026 yılı mezuniyet töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Akademisyenler, öğrenciler, aileler ve davetlilerin katıldığı törende, uzun ve zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan genç hekimler diplomalarını alarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı. Van YYÜ yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Program kapsamında fakülte yönetimi tarafından mezun öğrencilere hitaben yapılan konuşmalarda, hekimlik mesleğinin taşıdığı sorumluluk ve insan hayatına dokunan yönü vurgulanırken, mezunlara meslek yaşamlarında başarı dilekleri iletildi.

Törene katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman da, mezun öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Genç doktorları tek tek tebrik eden Karaman, sağlık camiasına katılacak yeni hekimlerin ülkeye ve millete hayırlı hizmetlerde bulunacağına olan inancını dile getirerek, meslek hayatlarında başarı, sağlık ve kolaylıklar temennisinde bulundu.

Diplomaların takdim edilmesinin ardından mezun öğrenciler, yıllar süren emeklerinin karşılığını almanın gururunu yaşadı. Törenin en anlamlı anlarından biri ise öğrencilerin keplerini hep birlikte havaya fırlatması oldu. Aileler, çocuklarının bu özel gününe tanıklık etmenin mutluluğunu yaşarken, törende duygu dolu anlar da yaşandı.

Program; mezun öğrenciler, akademisyenler ve davetlilerin günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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