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Van'da 275 bin 826 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Van'da 275 bin 826 öğrenci karne heyecanı yaşadı
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Van'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 275 bin 826 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Vali Vekili Önder Koç, öğrencilere karnelerini dağıtarak iyi tatiller diledi.

Van'da 2025-2026 eğitim öğretim dönemi sona ererken, kent genelindeki okullarda eğitim gören 275 bin 826 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Van'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte bin 637 okulda ve 13 bin 169 sınıfta eğitim gören 275 bin 826 öğrenci için yaz tatili başladı. 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı, bugün itibarıyla sona erdi.

Okullarda düzenlenen karne törenlerinde öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte karne heyecanı yaşadı. Karne dağıtım programı kapsamında Van Vali Vekili Önder Koç, İpekyolu ilçesindeki Mimar Sinan İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Vali Vekili Koç; beraberindeki İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova ile birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilere tatilde dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Koç, tüm öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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