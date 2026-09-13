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Vali Taşolar, Türkçe ve Matematik zümre toplantısına katıldı

Vali Taşolar, Türkçe ve Matematik zümre toplantısına katıldı
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Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkçe ve Matematik Zümre Toplantısı’na katılarak yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkçe ve Matematik Zümre Toplantısı'na katılarak yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkçe ve Matematik Zümre Toplantısı'na katıldı. Yeni eğitim öğretim yılına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, eğitim ve öğretim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine ilişkin görüş ve öneriler ele alındı. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Taşolar, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiası, öğretmenler ve öğrenciler için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunarak tüm öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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