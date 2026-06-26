Vali Baruş öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Vali Aydın Baruş, Tuzcu Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerle bir araya gelen Vali Baruş, yaz tatilinin verimli değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek; kitap okumayı sürdürmeleri, spor yapmaları, ailelerine yardımcı olmaları, yakınlarını ziyaret etmeleri ve arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Vali Baruş, "2026-2027 eğitim öğretim yılına daha azimli ve daha heyecanlı hazırlanmak için yaz boyunca okumayı bırakmayacağız. Yaz tatilini en güzel şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullanarak il genelindeki 1338 okulda karne alan 157 bin 726 öğrenciye iyi tatiller diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı