Haberler

Vali Akbıyık: Türkiye Yüzyılı başarılı gençlerimizin sayesinde inşa edilecek

Vali Akbıyık: Türkiye Yüzyılı başarılı gençlerimizin sayesinde inşa edilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Vali Akbıyık, programda yaptığı konuşmada öğrencilerin elde ettiği başarının bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu söyledi. Başarının yalnızca okul ve Milli Eğitim çalışmalarıyla sınırlı olmadığını belirten Akbıyık, aile ortamının huzurundan kentin gençlere sunduğu imkanlara kadar birçok faktörün başarıda etkili olduğunu ifade etti.

Teknolojinin yapay zekadan insansız hava araçlarına kadar büyük bir hızla geliştiğine dikkat çeken Akbıyık, " Türkiye Yüzyılı, Türklerin yüzyılı olacaktır; bundan hiçbir tereddüdümüz yok. Bu vizyon, çalışkan ve başarılı gençlerimizin sayesinde inşa edilecek" dedi.

Muğla'da 2026 yılının "Gençlik Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Akbıyık, Gençlik Yılı'nı başarılarıyla taçlandıran ve Muğla'ya örnek olan öğrencileri tebrik etti. Başarılı öğrencilerin aileleri ve öğretmenlerine de teşekkür eden Akbıyık, gençlere üniversite hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var

3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi

Erdoğan bizzat talimat verdi! İşte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

1 galibiyet 1 mağlubiyet aldık! İşte UEFA ülke puanında son durum

Eski sözleri başına dert oldu! Şarkıcıdan olay çıkış

Eski sözleri başına dert oldu! Şarkıcıdan olay çıkış
Bakan Gürlek duyurdu: Tribünler ile turistik mekanları mesken tutan çetelere dev operasyon

İki meşhur taraftar grubuna operasyon: Gözaltılar var
Amedspor Fenerbahçe'ye savaş açtı: Kimse...

Amedspor Fenerbahçe'ye savaş açtı: Kimse...
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler
Salah Trabzon'u karıştırdı

Yorum Trabzonspor taraftarının