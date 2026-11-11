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Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçlarını vgm.gov.tr'de açıkladı

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Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçlarını vgm.gov.tr'de açıkladı
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 ortaöğrenim burs sonuçlarını açıkladı; sonuçlara vgm.gov.tr'den erişilebiliyor. Kurum, WhatsApp'tan iletişime geçilmediğini, belge veya para gönderilmesi talep edilmediğini bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 6-20 Ekim tarihleri arasında alınan ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları değerlendirme sürecinin tamamlandığı ve sonuçların http://vgm.gov.tr adresinden erişime açıldığı belirtildi. Açıklamada vatandaşlar uyarılarak, herhangi bir belge, hesap açılması veya para talep edilmediği vurgulandı. Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz tarafından başvuru sahipleriyle WhatsApp üzerinden iletişime geçilmemekte; herhangi bir belge, hesap açılması veya para gönderilmesi talep edilmemektedir. Bu nedenle eğitim yardımlarına ilişkin tüm duyuruların yalnızca resmi internet sitemizden ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan takip edilmesi önem taşımaktadır. Sonuçların hayırlı olmasını temenni eder, tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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