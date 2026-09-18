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Üzümlü’de İlköğretim Haftası kutlandı

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Üzümlü’de İlköğretim Haftası kutlandı
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Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Nusret Yılmaz İlkokulu'nda düzenlenen programa, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve ilçe protokolü katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerin sunulduğu programda, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla duyulan heyecan ve mutluluk paylaşıldı.

Programda öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Kaymakam Hökelekli, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere başarılarla dolu bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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