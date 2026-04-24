Ünlü Saç Stilisti Sabit Akkaya, BARÜ'de Öğrencilerle Buluştu

Bartın Üniversite'sinde (BARÜ) ünlü saç stilisti Sabit Akkaya, öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaşırken saç kesim tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Bartın Üniversite'sinde (BARÜ) Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı ile Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde bir etkinlik düzenlendi. Ünlü saç stilisti Sabit Akkaya'nın konuk olduğu program; farklı illerden gelen katılımcılar, sektör temsilcileri ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Kutlubey Yerleşkesi İİBF- Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Sabit Akkaya'nın mesleki yolculuğunu anlatan video gösterimiyle başladı. Ardından geçilen söyleşinin moderatörlüğünü İletişim Koordinatörlüğünden Ebru Adalı yaparken Sabit Akkaya tecrübelerini paylaşarak gençlere yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Ayrıca BARÜ'de ön lisans öğrencilerine yönelik uygulanan 3+1 iş yeri eğitim modeli kapsamında Sabit Akkaya'nın ekibinde staj gören öğrenciler de sahneye davet edildi. Öğrencilerin meslekte usta-çırak ilişkisi doğrultusunda deneyim kazanmasının önemi vurgulandı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da iş yeri eğitim modeliyle gençlere yönelik destekleyici yaklaşımlarından dolayı Sabit Akkaya'ya teşekkürlerini ifade etti.

Program soru-cevap bölümünün ardından katılımcılar arasından seçilen modeller üzerinde uygulamalı saç kesimi yapılmasıyla devam etti. Öğrenciler, saç kesimi sırasında kullanılan teknikleri uygulamalı olarak görüp teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı