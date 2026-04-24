Üniversite öğrencilerine uygulamalı "afet" eğitimi

Kastamonu Üniversitesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde, öğrencilere doğal afetlerden korunma ve hayatta kalma eğitimi verildi.

Kastamonu Üniversitesi'nin kuruluşunun 20. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle doğal afetlerden korunma ve hayatta kalma eğitimi düzenlendi. Eğitim kapsamında Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen "Toplumsal Duyarlılık Paneli"nde, afetlere hazırlık, afette hayatta kalma, arama ve kurtarma konularında üniversite öğrencilerine önemli bilgiler verildi. Daha sonra Kastamonu Üniversitesi Ayyıldız Spor Kompleksi'nde ve kampüs içerisinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, AFAD uzmanları tarafından öğrencilere afet anında hayat kurtaran kritik müdahaleler uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılara profesyonel arama ve kurtarma ekipmanlarını da tanıtıldı.

Eğitimle ilgili konuşan Prof. Dr. Ekrem Mutlu, Doç. Dr. Evren Atış, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Eğilmez ve Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, eğitimde öğrencilerin hem bilgilendirildiğinin hem de afet konusunda farkındalık oluşturulmasının sağlandığını ifade ettiler.

Kastamonu Üniversitesi Doğa Spor ve Bağımlılıkla Mücadele, Toplumsal Gönüllülük, Eko Turizm ve Çevre ile Türkiye Coğrafya öğrenci topluluklarının destek verdiği eğitimler öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Benzeri eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
