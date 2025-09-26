Üniversite Adayları için Ek Yerleştirme Süreci Başladı

ÜNİVERSİTE adayları için ek yerleştirme süreci başladı. Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tut, " Adaylar ek tercih döneminde üniversiteleri bizzat ziyaret etmeli ya da iletişim kanalları üzerinden bilgi almalı" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ve kayıtların tamamlanmasının ardından, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ÖSYM'nin ek yerleştirme süreci başladı. Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut, ek yerleştirmenin adaylar için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek sürece dair bilgiler paylaştı.

SÜREÇTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Ertuğrul Tut, adayların tercihlerini yaparken dikkat etmeleri gereken noktaları şöyle sıraladı:

"Adaylar tercih kılavuzunu mutlaka detaylı şekilde incelemelidir.

"Taban puanı oluşan bölümler, adayın puanından düşük olmalıdır. Taban puanı oluşmayan bölümler için böyle bir şart aranmamaktadır.

"Baraj bulunan bölümler için aynı koşullar ek yerleştirmede de geçerlidir.

"Adayların 24 tercih hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle tercih listelerine istemedikleri programları yazmamaları önemlidir.

"Özel yetenekle bir programa yerleşen adaylar da ek yerleştirme imkanından yararlanabilmektedir."

Ek yerleştirme, adaylara üniversiteli olma yolunda son bir fırsat sunmaktadır diyen Tut, "Vakıf üniversiteleri bu dönemde burs imkanlarını genişleterek öğrencilerin avantajlı koşullardan yararlanmasına olanak tanımaktadır" dedi.

Ertuğrul Tut, adaylara bu süreçte üniversiteleri bizzat ziyaret etmelerini ya da iletişim kanalları üzerinden bilgi almalarını tavsiye ederek, doğru tercih için bire bir görüşmenin önemine dikkat çekti.