UNESCO'nun Küresel Yükseköğretim Raporu: 2000'den 2024'e Öğrenci Sayısı İki Katına Çıktı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO), dün ilk Küresel Yükseköğretim Eğilimleri Raporu'nu yayımladı. Raporda, dünya genelinde yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısının son 20 yılda iki katından fazla arttığı, ancak coğrafi ve cinsiyet temelli büyük eşitsizliklerin devam ettiği bildirildi. Raporda, 146 ülkeden derlenen son verilerle yükseköğretime küresel katılımın son 20 yıldaki değişimi ortaya kondu. Buna göre, dünya genelinde yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı 2000'de yaklaşık 100 milyon iken 2024'te 269 milyona çıktı. Bu sayının, yükseköğretim çağındaki nüfusun yaklaşık yüzde 43'üne karşılık geldiği belirtildi.

Raporda, yükseköğretime erişimde bölgeler arasındaki farklara da dikkat çekildi. Buna göre, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da gençlerin yüzde 80'i, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 59'u, Güney Asya ve Batı Asya'da yüzde 30'u yükseköğretime kayıtlı bulunuyor. Sahra Altı Afrika'da ise bu oran yalnızca yüzde 9 seviyesinde kalıyor. Rapora göre, özel yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler, dünya genelindeki toplam yükseköğretim kayıtlarının üçte birini oluşturuyor. Uluslararası öğrenci hareketliliğinin arttığı vurgulanan raporda, yurt dışında yükseköğretim gören öğrenci sayısının 2000'de 2,1 milyon iken 2023'te yaklaşık 7,3 milyona yükseldiği aktarıldı.

Küresel yükseköğretimde kadın öğrenci oranına ilişkin veriler de raporda yer aldı. Buna göre, Sahra Altı Afrika dışında tüm bölgelerde cinsiyet dengesinin sağlandığı ifade edildi. Raporda ayrıca, dünya genelinde ülkelerin yalnızca üçte birinde dezavantajlı grupların yükseköğretime erişimini destekleyen programlar uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı