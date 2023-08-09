Ümraniye'de 2 bin çocuk Kur'an öğrendi

İSTANBUL - Ümraniye'de, yaz tatili boyunca Kur'an kursunda eğitim gören 2 bin öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak kapanış töreninde sertifikalarını Başkan İsmet Yıldırım'ın elinden aldı.

Ümraniye'de Yaz Kur'an Kursu eğitimi sona erdi. Ümraniye Belediyesinin, çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha faydalı geçirmeleri için Ümraniye Müftülüğü ile her yıl birlikte düzenlediği Yaz Kur'an Kursu bu yıl da yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, elifba, adabımuaşeret, akıl ve zeka oyunları, el becerileri, siyer ve ilmihal eğitimi aldı.

6 hafta boyunca 14 farklı merkezde verilen eğitimlerin ardından Ümraniye Belediye Meydanı'nda bir kapanış programı düzenlendi. Programa, 2 bin öğrenci velileriyle birlikte katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan kapanış programı video gösterimi, şiir ve ilahilerle devam etti. Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programda misafirlere pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi.

Yaz Kur'an Kursu kapanış programında öğrencilerle bir araya gelerek onların heyecanına ortak olan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Kurslarımızda yavrularımız, Allah'ın kelamını öğrenerek, ikrar ve idrak ettiler. Güzel ahlak önce öğrenmekle olur. Bu vesileyle hayra hizmet edenler, ifa ettikleri kutsal vazifenin ecrini yalnızca Allah'tan umar. Bu işin de mükafatı, Hakk'ın rızasıdır. Kur'an-ı Kerim eğitimi alarak başarı gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.