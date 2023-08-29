Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü ZBEÜ Rektörünü Ziyaret Etti

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım'ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, mevkidaşıyla iki üniversitede hayata geçirilen proje ve faaliyetler hakkında bir süre sohbet etti. Rektör Yıldırım ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliklerinin masaya yatırıldığı ziyaret, iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK