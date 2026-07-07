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13 ülkeden gelen öğrenciler EBYÜ'de Türkçe öğreniyor

13 ülkeden gelen öğrenciler EBYÜ'de Türkçe öğreniyor
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Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitim gören 13 farklı ülkeden 13 öğrenci, Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti. Ziyarette kültürel etkileşim ve dostluk bağlarının önemi vurgulandı.

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu Programı kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) eğitim gören uluslararası öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarete, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Mahmut Yasin Yakar ile programda görev alan öğretim elemanları da katıldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Levent, farklı ülkelerden gelen öğrencileri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkçe öğrenmek amacıyla üniversiteyi tercih eden öğrencileri tebrik eden Levent, yabancı dil öğrenmenin yanı sıra farklı kültürleri tanımanın önemine dikkat çekti.

Uluslararası programların kültürel etkileşimi artırdığını ifade eden Levent, bu tür faaliyetlerin ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiğini ve akademik iş birliklerinin gelişmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde 6-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen Türkçe Yaz Okulu Programı kapsamında, 13 farklı ülkeden gelen 13 öğrenci üniversitede Türkçe dil becerilerini geliştirirken, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor. Program süresince öğrenciler, dil eğitiminin yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere de katılıyor.

Ziyaretin sonunda Rektör Levent, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Öğrenciler de gösterilen ilgi ve misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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