Uçhisar Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Verdi

Uçhisar Belediyesi tarafından Haydar Çankaya ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği verildi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla yeni dönemin ilk dersine başlayan Haydar Çankaya; ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Uçhisar Belediyesi kırtasiyende bulundu. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Başta okul müdürümüz, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm öğrencilerimizin 2023-2024 eğitim-öğretim yılını tebrik ederim. Belediye olarak bu yılda anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin ihtiyaç duyulan kırtasiye malzemelerini karşıladık. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim" ifadelerinde bulundu. - NEVŞEHİR